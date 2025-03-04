Melikgazi Belediyesinin yenilenen meclis salonunda ilk toplantı yapıldı

Melikgazi Belediyesinin yenilenen meclis salonunda ilk toplantı gerçekleştirildi.

İlçe belediyesinden yapılan açıklama göre, 2 aydır süren yenileme çalışmaları tamamlanan meclis salonu hizmete girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salonun yeniden hizmete kazandırıldığını ifade etti.

Burada ilk toplantılarını yaptıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Salonumuzu bugün hizmete açtık ve açılışını meclis üyelerimiz ile birlikte yaptık. Burayı sadece meclis toplantılarında kullanmayacağız, toplantı ve etkinlikler için de kullanacağız. Sanata değer veren bir belediye olarak meclis salonumuzun girişine bir de özel bir çalışma yaptık. Rabbim yeni salonumuzun güzel hizmetlere vesile olunmasını ve burada hayırlı kararlar alınmasını nasip etsin."