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        Erciyes'te yapılacak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na 12 ülkeden 40 sporcu katılacak

        Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Erciyes'te 15-16 Mart'ta ikincisi düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) 12 ülkeden 40 sporcu katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:34
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        Erciyes'te yapılacak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na 12 ülkeden 40 sporcu katılacak
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        Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Erciyes'te 15-16 Mart'ta ikincisi düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) 12 ülkeden 40 sporcu katılacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 41 piste, 112 kilometre pist uzunluğuna, 26 milyon metrekarelik alana ve güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'te gerçekleştirilecek şampiyonanın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak.

        Şampiyona için hazırlıklarda sona gelinen merkezde, 12 ülkeden 40 kar motosikleti sporcusu mücadele edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şampiyona için çok sayıda ziyaretçiyi kentte ağırlayacaklarını belirtti.

        Bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımına ve bölge ekonomisine katkı sunduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin sadece en büyük kayak merkezi olmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenli turizm anlayışıyla da dünya standartlarında hizmet veriyor. Her yıl düzenlenen etkinliklerle Türkiye'nin kış turizm sektörü global ölçekte dikkati çekiyor. Bu yıl düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes'in dünya çapındaki yükselişine önemli katkı sağlayacak. Erciyes, güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip tek Türk tesisi. Aynı zamanda dünyanın ilk ICAR üyesi kayak merkezi ünvanını taşıyor. Hem kayak severlerin hem de sporcuların güvenliği ve konforu bizim için ön plandadır."

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