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        Kayseri'de zabıta ekipleri geçen ay 2 binin üzerinde denetim yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şubat ayında 2 bin 57 denetim yaptı, tespit edilen ihlallere ilişkin 178 işlem uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:16
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        Kayseri'de zabıta ekipleri geçen ay 2 binin üzerinde denetim yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şubat ayında 2 bin 57 denetim yaptı, tespit edilen ihlallere ilişkin 178 işlem uyguladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara, servis ve ticari araçlara, dilencilere, fırın ve marketlere, işgallere ve çevre kirliliğine yönelik denetimleri sürüyor.

        Bu kapsamda geçen ay, seyyar satıcılara 420, servis ve ticari araçlara 250, dilencilere 450, fırın ve marketlere 550, işgallere 306 ve çevre kirliliğine yönelik 81 denetimde bulunan ekipler, toplam 2 bin 57 denetimde 178 işlem uyguladı.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının 7 karakol, 7 araç ve 72 personelle denetimlerini özveriyle gerçekleştirerek kentin huzur ve güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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