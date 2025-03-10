Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kötü niyetli bazı kişilerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları istenen açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının insanların duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği aktarıldı.