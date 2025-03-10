Büyükşehir Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 65 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak proje yürütülmesi ve proje kapsamında yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si çiftçiler tarafından sağlanmak üzere yapılacak ortak iş birliği protokolünü imzalamak üzere Büyükkılıç ya da görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleriyle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı toplantının ardından konuşan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.