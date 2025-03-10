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        Kayseri'de hurma kutusuna gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de hurma kutusuna gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 21:40 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:40
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        Kayseri'de hurma kutusuna gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de hurma kutusuna gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada valizde bulunan hurma dolu kutunun içine gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan M.B, R.Ç, Y.T, E.Ç. ile L.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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