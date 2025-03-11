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        Voleybolla kırsalda tanıştılar Kayseri'nin "efesi" oldular

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesi kırsalındaki Çaylıca Şehit Jandarma Er Zeki Özbek Ortaokulu'na giden 11 erkek öğrenci, kısıtlı imkanlarla başladıkları voleybolda kısa sürede il ve bölge şampiyonlukları kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:24
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        Voleybolla kırsalda tanıştılar Kayseri'nin "efesi" oldular
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesi kırsalındaki Çaylıca Şehit Jandarma Er Zeki Özbek Ortaokulu'na giden 11 erkek öğrenci, kısıtlı imkanlarla başladıkları voleybolda kısa sürede il ve bölge şampiyonlukları kazandı.

        Çaylıca Mahallesi'ndeki ortaokula 4 yıl önce müdür atanan Murat Demirci, tecrübelerini aktarmak istediği öğrencileri voleybolla tanıştırdı.

        Kırsalda olmaları nedeniyle kısıtlı imkanlara sahip öğrenciler, teneffüslerde, okul çıkışlarında ve ailelerine yardım ettikleri işlerden kalan vakitlerde okul bahçesindeki parke taşların üzerindeki voleybol sahasında ter dökmeye başladı.

        Eğitim hayatlarının dışında hayvanlarla ilgilenerek ve tarlada köy işlerinde çalışarak ailelerine destek olan öğrenciler, azimle mücadele ettikleri voleybolda kısa zamanda tecrübe kazandı.

        Öğretmenlerinin ve ailelerinin de desteğini alan çocuklar, Kayseri şampiyonluğunun ardından 10 ilden takımın mücadele ettiği bölgesel şampiyonada da birinci olmayı başardı.

        - 1'inin yaşı tutmadı

        Okul müdürü Murat Demirci, AA muhabirine, okuldaki 30 öğrenciden 12'sinin erkek olduğunu, sayı az olduğu için "boy ve yetenek taraması" yapamadıklarını söyledi.

        Ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Demirci, yaşı tutmadığı için erkek öğrencilerden sadece birini takıma alamadıklarını, 11 öğrenciyle takımı kurduklarını dile getirdi.

        Öğrencilerin büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Demirci, sözlerine şöyle devam etti:

        "Burası köy ve spor salonumuz yok. Spor salonu olmadığı için okulumuzun bahçesindeki taş parkelerin üzerinde çalışmak zorunda kaldık. Yazın sıcaktan bunaldık, gölgede antrenman yaptık. Kışın soğuktan kaçtık, öğlen güneşte çalışmak zorunda kaldık. Rüzgarda çalıştık. Çocuklarımız köy çocukları. Hepsi, anne babasına yardım ediyor. Bu öğrenciler tarlada, ahır işlerinde, hayvan işlerinde ve diğer köy işlerinde anne babalarına yardım ediyor. Bu yardımları esnasında antrenmana gelememe durumları oldu. Zor şartlarda antrenmana geldiler. Ben, bu çocukların önünü açmak istedim."

        - Hayallerde Efeler Ligi

        Öğrencilerin voleybol sayesinde okulu daha çok sevdiğini ve derslere bağlandığını söyledi.

        Çocukların profesyonel voleybolcu olup Efeler Ligi'nde oynamayı hayal ettiğini anlatan Demirci, "Son 3 yılda Kayseri üçüncüsü olduk. Bu sene Kayseri şampiyonu olduk. Küçük bir köy okulunun toplam 11 erkek öğrenciyle Kayseri şampiyonu olması çok büyük bir olay. Kayseri şampiyonluğundan sonra Aksaray'da düzenlenen bölge şampiyonasında da birinci olduk. Gelecek yıllarda imkanlarımız, öğrenci sayımız el verdiği sürece biz Türkiye finalini hedefliyoruz."

        Demirci, çocukların Efeler Ligi'nde oynamayı hayal ettiklerini ve başarılı öğrencileri Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi'ne yönlendireceklerini sözlerine ekledi.

        - Teneffüslerde ve okul çıkışında

        8. sınıf öğrencisi Berat Ertem, teneffüslerde ve okul çıkışında voleybol antrenmanı yaptıklarını söyledi.

        Futbol merakı olduğunu ancak artık voleybolu daha çok sevdiğini aktaran Berat, "Voleybol antrenmanından sonra eve gidince ailemize yardım ediyoruz ve akşamları kalan zamanlarda ödevlerimizi yapıyoruz. Bizim hayvanlarımız var, onların bakımında ve tarla işlerinde aileme yardım ediyorum. Şampiyonalarda birbirimize kenetlenip oynadık, takımca mücadele ettik. Murat hocamızın taktikleriyle, onun tecrübeleriyle oynayıp, maçlarımızı kazandık." ifadelerini kullandı.

        - "Destan yazdık"

        8. sınıf öğrencisi Mehmet Özbek, voleybolu çok sevdiğini ve takımda pasör oynadığını ifade etti.

        Antrenmanları zor şartlarda yaptıklarını dile getiren Mehmet, şunları kaydetti:

        "Yaz kış demeden çalıştık, azim gösterdik. Hedefimiz Kayseri birincisi olmaktı ve olduk. Orada zor rakibimiz vardı. Onların 1000 öğrencisi ve spor salonları vardı ama biz 2-0 geriden maçı 3-2'ye çevirdik ve destan yazdık. Oradan da Aksaray'a bölge şampiyonasına gittik. Maçı yine 2-0'dan 3-2 yaptık. Hedefimiz Türkiye finallerinde oynamak. Akşam yatınca hemen sabah olsun, öğretmenler gelmeden biraz voleybol oynayalım istiyorum."

        8. sınıf öğrencisi Polat Ertem de her fırsat bulduklarında voleybol oynadıklarını ve hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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