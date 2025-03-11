Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İngiliz acente Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemede bulundu

        İngiltere'de kurulu acente, Türkiye'deki kayak merkezlerini araştırmak amacıyla Erciyes'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiliz acente Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemede bulundu
        ABONE OL

        İngiltere'de kurulu acente, Türkiye'deki kayak merkezlerini araştırmak amacıyla Erciyes'i ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Equity Travel Okulu Yöneticisi Lan Davis, Erciyes ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Lan Davis'e, Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu eşlik etti.

        Burada konuşan Davis, çocukları kayak merkezlerine götüren ve turlar düzenleyen bir işletme olarak son birkaç gündür Erciyes'te olduklarını belirtti.

        Erciyes'in olanaklarından etkilendiklerini ifade eden Davis, şunları kaydetti:

        "Erciyes'in 100 kilometreden fazla pist uzunluğu ve 2 bin metreden başlayan harika kayak rotaları bulunuyor. Kar koşulları oldukça iyi. Ayrıca burada çocuklarımızın kayak sonrası kullanabileceği harika bir spor tesisi var. 50 metrelik yüzme havuzu, yaz aylarında kullanılabilen futbol sahası, spor salonu ve fitness merkezi bulunuyor. Tüm bu olanaklar burayı harika bir tatil köyü haline getiriyor. En büyük avantajlarından biri de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi. Bu merkez, sporcuların performanslarını arttırmak ve dayanıklılıklarını geliştirmek için mükemmel bir ortam sunuyor. Öğrencilerimiz burada yüksek rakımda antrenman yaparak fiziksel kapasitelerini arttırabilirler. Yüksek irtifa antrenmanları sporcular için çok önemli ve Erciyes bu alanda büyük bir avantaja sahip."

        Davis, Equity Travel'in ilerleyen süreçte Erciyes'i okul spor turları programına dahil etmek için çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "StartUpMYO Proje Yarışması"nın tanıtımı yapıldı
        Kayseri'de "StartUpMYO Proje Yarışması"nın tanıtımı yapıldı
        Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde oyun terapisi kursu veriliyor
        Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde oyun terapisi kursu veriliyor
        Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşla bir araya geldi
        Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşla bir araya geldi
        Başkan Yalçın, Espor ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti
        Başkan Yalçın, Espor ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti
        Tünel inşaatında ölen işçinin cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi
        Tünel inşaatında ölen işçinin cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi
        Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlan...
        Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlan...