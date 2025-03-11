İngiliz acente Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemede bulundu

İngiltere'de kurulu acente, Türkiye'deki kayak merkezlerini araştırmak amacıyla Erciyes'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Equity Travel Okulu Yöneticisi Lan Davis, Erciyes ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemede bulundu.

Lan Davis'e, Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu eşlik etti.

Burada konuşan Davis, çocukları kayak merkezlerine götüren ve turlar düzenleyen bir işletme olarak son birkaç gündür Erciyes'te olduklarını belirtti.

Erciyes'in olanaklarından etkilendiklerini ifade eden Davis, şunları kaydetti:

"Erciyes'in 100 kilometreden fazla pist uzunluğu ve 2 bin metreden başlayan harika kayak rotaları bulunuyor. Kar koşulları oldukça iyi. Ayrıca burada çocuklarımızın kayak sonrası kullanabileceği harika bir spor tesisi var. 50 metrelik yüzme havuzu, yaz aylarında kullanılabilen futbol sahası, spor salonu ve fitness merkezi bulunuyor. Tüm bu olanaklar burayı harika bir tatil köyü haline getiriyor. En büyük avantajlarından biri de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi. Bu merkez, sporcuların performanslarını arttırmak ve dayanıklılıklarını geliştirmek için mükemmel bir ortam sunuyor. Öğrencilerimiz burada yüksek rakımda antrenman yaparak fiziksel kapasitelerini arttırabilirler. Yüksek irtifa antrenmanları sporcular için çok önemli ve Erciyes bu alanda büyük bir avantaja sahip."

Davis, Equity Travel'in ilerleyen süreçte Erciyes'i okul spor turları programına dahil etmek için çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.