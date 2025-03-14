Dünya kupası ve Türkiye şampiyonu kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu

MUHAMMED KISIR - Kayseri'de 8 yıl önce sportif yetenek taramasında keşfedilen dünya kupası ve Türkiye şampiyonu kick boksçu Muhammed Ali Yıldırım, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında yeteneği keşfedilen 16 yaşındaki Muhammed Ali, 8 yıl önce kick boks ve wushu ile tanıştı.

Kısa sürede kendisini geliştiren, antrenörleri Esat Kaya ve Hayriye Türksoy Hançer'in başarılarından etkilenen Muhammed Ali, 2022'de yushuda Türkiye şampiyonu ve Wushu Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.

2023'te kick boksta Türkiye şampiyonu olan Muhammed Ali Yıldırım, geçen yıl da Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Turkish Open WAKO Dünya Kupası ve Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

1. Akdeniz Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda ise üçüncülüğü bulunan Muhammed Ali, 14-18 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda şampiyon olarak elde edeceği puanlarla milli takıma seçilmek istiyor.

- "Bir antrenman bir maçı kaybettirebilir"

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Yıldırım, AA muhabirine, antrenörleri eşliğinde haftanın 6 günü antrenmanlarına devam ettiğini söyledi.

Azimli ve disiplinli çalıştığını belirten Yıldırım, "Antrenmanlarda ne kadar azim ve hırs, o kadar şampiyonluk diyebilirim. Bir antrenman bir maçı kaybettirebilir. Önümüzde dünya kupası var inşallah oraya katılacağım. Bir dünya kupası ve 4 Türkiye şampiyonluğu, Balkan Şampiyonası ikinciliği ile 3 Türkiye üçüncülüğüm var. Yılın başından sonuna kadar toplayacağım puanlarla da milli takıma gireceğim. Milli takıma girdikten sonra dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırıp en büyük hayalim olan dünya şampiyonluğunu da alacağım." diye konuştu.

- Diğer sporcular da Muhammed Ali'yi örnek alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de kick boks antrenörü olan Hayriye Türksoy Hançer de Muhammed Ali'nin refleksleriyle dikkat çektiğini, zeki oluşuyla da ringde bir adım önde olduğunu ifade etti.

Muhammed Ali'nin karakteri, sporculuğu ve fiziksel özellikleriyle örnek bir sporcu olduğunu kaydeden Hançer, şu değerlendirmede bulundu:

"Dereceleri aldıktan sonra kulübümüze çok sporcu geldi. Onlar da Muhammed Ali'nin yolunda devam ediyor. Muhammed Ali, antrenmanlarını hızlı ve disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Bu şekilde devam ederek dünya kupasına hazırlanıyor. Çalışmalarıyla dünya kupasında şampiyon olduktan sonra sporcum, milli takıma seçilecek ve ardından Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılacak. Eğer bu özveriyle çalışırsa Avrupa ve dünyada önüne çıkabilecek kimse yok. Orada da şampiyon olacağına, İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinleteceğine güveniyorum."