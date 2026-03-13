Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Üniversitesine 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi

        Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında Kayseri Üniversitesine (KAYÜ), 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Üniversitesine 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi

        Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında Kayseri Üniversitesine (KAYÜ), 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, KAYÜ'nün eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarındaki kalite güvencesi uygulamalarıyla 5 yıllık tam akreditasyon elde ettiği, bu sonuçla üniversitenin kalite odaklı yönetim anlayışı ve kurumsal gelişim sürecinin ulusal düzeyde tescillendiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, genç bir yükseköğretim kurumu olmasına rağmen, KAYÜ'nün önemli kurumsal ve akademik başarılara imza attığını ifade etti.


        KAYÜ'nün gelecek dönemde kalite güvencesi çalışmalarını sürdürerek eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında gelişimini devam ettireceğini dile getiren Karamustafa, şunları kaydetti:


        "Üniversitemiz, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Bu büyük başarıda emeği geçen başta öğrencilerimize, akademik ve idari kadromuza, hayırseverlerimize ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin. İyiye, daha iyiye, geçmişten ve bugünden öğrenerek, tecrübelerimizle geleceği planlayarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Sera OTB'nin altyapı çalışmaları devam ediyor
        Kayseri'de Sera OTB'nin altyapı çalışmaları devam ediyor
        Bu mahallede veliler beslenme hazırlamıyor Ağırnas'ta cenaze yemeği yerine...
        Bu mahallede veliler beslenme hazırlamıyor Ağırnas'ta cenaze yemeği yerine...
        KTB tarafından yürütülen jeotermal Sera OTB Projesi'ne yakın takip
        KTB tarafından yürütülen jeotermal Sera OTB Projesi'ne yakın takip
        Kayseri'de Erciyes'e alternatif yol ve otopark projesi çalışmaları
        Kayseri'de Erciyes'e alternatif yol ve otopark projesi çalışmaları
        Melikgazi'de Ramazan Bayramı tedbirleri alındı
        Melikgazi'de Ramazan Bayramı tedbirleri alındı
        Erciyes'te "kar voleybolu" turnuvası düzenlenecek
        Erciyes'te "kar voleybolu" turnuvası düzenlenecek