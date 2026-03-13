Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Melikgazi'de Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

        Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı, kuruyemiş, şeker ve çikolata satan iş yerlerinde denetimlerini arttırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'de Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

        Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı, kuruyemiş, şeker ve çikolata satan iş yerlerinde denetimlerini arttırdı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda işletmelerinde denetimlerini artırarak, ürünlerinin tazeliğini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

        Yapılan denetimlerde kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, kuralları ihlal eden işletmelere yönelik yasal işlem başlatıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

        Bayram öncesinde üretim ve alışverişin arttığını kaydeden Palancıoğlu, bu süreçte vatandaşların haksızlığa uğramaması ve sağlığı için ilçe genelinde tatlı, kuruyemiş, şeker ve çikolata satan iş yerlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını aktardı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Erciyes'te "kar voleybolu" turnuvası düzenlenecek
        Erciyes'te "kar voleybolu" turnuvası düzenlenecek
        Milli sporcunun öldüğü kazada, otomobil sürücüsüne 3 yıl 10 ay ceza verildi
        Milli sporcunun öldüğü kazada, otomobil sürücüsüne 3 yıl 10 ay ceza verildi
        Uyuşturucu ticaretine 12 yıl 6 ay hapis cezası
        Uyuşturucu ticaretine 12 yıl 6 ay hapis cezası
        Bir kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı kazada sürücünün cezası belli oldu
        Bir kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı kazada sürücünün cezası belli oldu
        PFDK'dan Kayserispor'a para ve blok cezası Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza
        PFDK'dan Kayserispor'a para ve blok cezası Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İncesu ilçesinde ziyaretlerde bulun...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İncesu ilçesinde ziyaretlerde bulun...