Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İncesu ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirip esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İncesu ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirip esnafla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilk olarak ilçe esnafını ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

        Büyükkılıç, bol kazanç temennisinde bulunduğu esnafların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Kaymakam Ömer Said Karakaş'ı da ziyaret eden Büyükkılıç, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve yerel yönetim işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

        Ardından AK Parti İncesu İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Büyükkılıç, İlçe Başkanı Mehmet Koç ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i ziyaret eden Büyükkılıç, ilçede yürütülen proje ve planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

        Ziyarette Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış

        Benzer Haberler

        Kayseri'de milli sporcunun öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan sürücü...
        Kayseri'de milli sporcunun öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan sürücü...
        Başkan Yalçın'dan Meclis Başkanı Kurtulmuş'a anlamlı ziyaret Talas'ın sanat...
        Başkan Yalçın'dan Meclis Başkanı Kurtulmuş'a anlamlı ziyaret Talas'ın sanat...
        Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes için iki müjde: 1 milyar TL'LİK yeni yol ve 2...
        Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes için iki müjde: 1 milyar TL'LİK yeni yol ve 2...
        Jandarmanın heimlich manevrası hayat kurtardı
        Jandarmanın heimlich manevrası hayat kurtardı
        Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de ağaç dikmede rekor kırdık, şimdi yeni bi...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de ağaç dikmede rekor kırdık, şimdi yeni bi...
        Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza
        Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza