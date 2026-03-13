Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İncesu ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirip esnafla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilk olarak ilçe esnafını ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.



Büyükkılıç, bol kazanç temennisinde bulunduğu esnafların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.



Kaymakam Ömer Said Karakaş'ı da ziyaret eden Büyükkılıç, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve yerel yönetim işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.



Ardından AK Parti İncesu İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Büyükkılıç, İlçe Başkanı Mehmet Koç ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Daha sonra Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i ziyaret eden Büyükkılıç, ilçede yürütülen proje ve planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.



Ziyarette Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.

