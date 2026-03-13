Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de Sera OTB'nin altyapı çalışmaları devam ediyor

        Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinde atlyapı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Sera OTB'nin altyapı çalışmaları devam ediyor

        Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinde atlyapı çalışmaları devam ediyor.

        Kayseri Ticaret Borsasından (KTB) açıklamaya göre, borsasının öncülüğünde yürütülen projenin altyapı çalışmaları sürüyor.

        Vali Gökmen Çiçek, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesini ziyaret ederek, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi ve firma temsilcilerinden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, Sera OTB'de çalışmaların hızla devam ettiğini görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, "Kayseri Valiliği himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ve KTB tarafından yürütülen proje çığ gibi büyüyor ve hızla devam ediyor. Nasıl bugün buradaki çalışmaları görüyorsak, bir yıl sonra inanıyorum ki burada 1500 çalışan istihdam edilmiş personelimizi, ihracat için yollara çıkan tırları, Kayseri ihracatının iki kat arttığını, sebze üretiminin olduğunu hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

        Tarım Reformu Genel Müdürü Yıldız da projenin hayırlı olmasını temenni ederek, proje kapsamında üretilecek ürünlerin hem kente hem de ülkeye gelir sağlayacağını kaydetti.

        KTB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlamış ise altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, kentin ihracat ve istihdamına katkı sağlayacak projenin hayata geçiyor olmasının kendilerini sevindirdiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Bu mahallede veliler beslenme hazırlamıyor Ağırnas'ta cenaze yemeği yerine...
        Bu mahallede veliler beslenme hazırlamıyor Ağırnas'ta cenaze yemeği yerine...
        KTB tarafından yürütülen jeotermal Sera OTB Projesi'ne yakın takip
        KTB tarafından yürütülen jeotermal Sera OTB Projesi'ne yakın takip
        Kayseri'de Erciyes'e alternatif yol ve otopark projesi çalışmaları
        Kayseri'de Erciyes'e alternatif yol ve otopark projesi çalışmaları
        Melikgazi'de Ramazan Bayramı tedbirleri alındı
        Melikgazi'de Ramazan Bayramı tedbirleri alındı
        Erciyes'te "kar voleybolu" turnuvası düzenlenecek
        Erciyes'te "kar voleybolu" turnuvası düzenlenecek
        Milli sporcunun öldüğü kazada, otomobil sürücüsüne 3 yıl 10 ay ceza verildi
        Milli sporcunun öldüğü kazada, otomobil sürücüsüne 3 yıl 10 ay ceza verildi