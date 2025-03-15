Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 3 kişi öldü

Yoğun duman olan eve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı evin bodrum katına gelen babaanne, burada yaşayan Suriye uyruklu anne Meysa (25) ile çocukları Mustafa (4) ve Daha Ahmad'ın (3) yerde hareketsiz yattığını görünce yardım istedi.

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