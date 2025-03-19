Kayseri'de midelerinde uyuşturucu madde bulunan İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüphelilerin, Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde midelerinde 17 kapsül halinde 212,8 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda ekipler, uygulama noktasında İran uyruklu R.M.B. (29), S.N.A. (28) ve R.Y.A'yı (27) gözaltına aldı.

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