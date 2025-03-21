TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari hayatını kaybetti
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Ensari, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Ensari'nin cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kentte uzun yıllar ajans ve bazı ulusal gazetelerin muhabirliğini yapan Ensari, TSYD'nin Kayseri Şube Başkanlığını yapmaktaydı.
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