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        TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari hayatını kaybetti

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:00
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        TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari hayatını kaybetti
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        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Ensari, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        Ensari'nin cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        Kentte uzun yıllar ajans ve bazı ulusal gazetelerin muhabirliğini yapan Ensari, TSYD'nin Kayseri Şube Başkanlığını yapmaktaydı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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