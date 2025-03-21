Kocasinan Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan ayında yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade etti.

İlçe sakinlerine hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşadıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dost Eli çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Paranın geçmediği tek market ve mağazamızla Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz."