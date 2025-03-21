TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alan ve kentte uzun yıllar ajans ve bazı ulusal gazetelerin muhabirliğini yapan Ensari, TSYD'nin Kayseri Şube Başkanlığını yürütüyordu.

Törene, Ensari'nin yakınlarının yanı sıra AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Dursun Ataş, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Ensari'nin meslektaşları katıldı.

Oğlu Talat Eyüp Ensari ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

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