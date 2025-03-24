Kayseri'deki tarihi vakıf 441 yıldır gönüllere dokunuyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 1584 yılında kurulan Mülhak El-Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı, 441 yıldır vakıf senedinde yazan hayırları yerine getiriyor.

Osmanlı döneminde kentin zenginlerinden Hacı Mehmed Efendi tarafından kurulan ve yıllardır aileden gelen kişilerce yönetilen vakıf, "akar" adı verilen gayrimenkulleri sayesinde çok sayıda insanın gönlüne dokunuyor.

Mütevelli heyeti başkanlığını doktor Mehmet Köseoğlu'nun yaptığı vakıf, ramazan ayında da kurduğu iftar sofrasında vatandaşları bir araya getiriyor, imam hatip okullarının mutfak ihtiyaçların karşılıyor ve öğrencilere burs veriyor.

Vakıf görevlisi Mehmet Soyaslan, AA muhabirine, Türkiye'de 200'ü aşkın mülhak vakıf bulunduğunu, Nasrullahzade Vakfı'nın da bu vakıfların içinde ilk 10'da yer aldığını söyledi.

Vakfın kurucusunun çeşitli hayır şartları olduğunu anlatan Soyaslan, "Gelirimiz arttıkça mütevelli heyeti başkanımız Mehmet Köseoğlu'nun talimatları doğrultusunda ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgi çerçevesinde bu şartları devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Vakıf senedindeki hayırlara örnekler veren Soyaslan, "3 aylarda fakir fukaraya yardım şartı var. Vakfın eskiden Kayseri Kalesi'nin orada iki çeşmesi varmış şu anda o çeşmeler olmadığı için biz bu hayrı su sebiline çevirdik. Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ile Çocuk Onkoloji Hastanesinin 10 yıldır su ihtiyacını sağlıyoruz. Kandil gecelerinde etli pilav dağıtıyoruz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesi, belirli surelerin okunması şartları var. 8 yıldır yürüttüğümüz proje çerçevesinde imam hatip okulları bu şartı yerine getiriyor, biz de okulların sebze, meyve, tatlı, beyaz et gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz." diye konuştu.

- Bu yıl 3 bin torba un dağıtılıyor

Vakfın bu yıl 17 milyon lira gibi bir hayır şartını yerine getireceğini belirten Soyaslan, vakıf senedinde yer alan ramazan ayına özgü hayırları da yıllardır sürdürdüklerini dile getirdi.