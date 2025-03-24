Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'deki tarihi vakıf 441 yıldır gönüllere dokunuyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 1584 yılında kurulan Mülhak El-Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı, 441 yıldır vakıf senedinde yazan hayırları yerine getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'deki tarihi vakıf 441 yıldır gönüllere dokunuyor
        ABONE OL

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 1584 yılında kurulan Mülhak El-Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı, 441 yıldır vakıf senedinde yazan hayırları yerine getiriyor.

        Osmanlı döneminde kentin zenginlerinden Hacı Mehmed Efendi tarafından kurulan ve yıllardır aileden gelen kişilerce yönetilen vakıf, "akar" adı verilen gayrimenkulleri sayesinde çok sayıda insanın gönlüne dokunuyor.

        Mütevelli heyeti başkanlığını doktor Mehmet Köseoğlu'nun yaptığı vakıf, ramazan ayında da kurduğu iftar sofrasında vatandaşları bir araya getiriyor, imam hatip okullarının mutfak ihtiyaçların karşılıyor ve öğrencilere burs veriyor.

        Vakıf görevlisi Mehmet Soyaslan, AA muhabirine, Türkiye'de 200'ü aşkın mülhak vakıf bulunduğunu, Nasrullahzade Vakfı'nın da bu vakıfların içinde ilk 10'da yer aldığını söyledi.

        Vakfın kurucusunun çeşitli hayır şartları olduğunu anlatan Soyaslan, "Gelirimiz arttıkça mütevelli heyeti başkanımız Mehmet Köseoğlu'nun talimatları doğrultusunda ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgi çerçevesinde bu şartları devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Vakıf senedindeki hayırlara örnekler veren Soyaslan, "3 aylarda fakir fukaraya yardım şartı var. Vakfın eskiden Kayseri Kalesi'nin orada iki çeşmesi varmış şu anda o çeşmeler olmadığı için biz bu hayrı su sebiline çevirdik. Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ile Çocuk Onkoloji Hastanesinin 10 yıldır su ihtiyacını sağlıyoruz. Kandil gecelerinde etli pilav dağıtıyoruz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesi, belirli surelerin okunması şartları var. 8 yıldır yürüttüğümüz proje çerçevesinde imam hatip okulları bu şartı yerine getiriyor, biz de okulların sebze, meyve, tatlı, beyaz et gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz." diye konuştu.

        - Bu yıl 3 bin torba un dağıtılıyor

        Vakfın bu yıl 17 milyon lira gibi bir hayır şartını yerine getireceğini belirten Soyaslan, vakıf senedinde yer alan ramazan ayına özgü hayırları da yıllardır sürdürdüklerini dile getirdi.

        Her ramazan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını anımsatan Soyaslan, şöyle konuştu:

        "Bu yıl 3 bin torba un dağıtıyoruz, kiminin evine götürüyoruz kimi de un dükkanından fişle alıyor. Ayrıca gönüllü kuruluşlardaki ihtiyaç sahibi listelerinde yer alanlar da undan faydalanıyor. Proje okullarında iftar veriyoruz. Ayrıca 2 yıldır da Vakıflar Genel Müdürlüğüyle iftar programı yapıyoruz. Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün iştiraki ile Seyyid Burhaneddin Türbesi'nin orada 10 günlük iftarı vakıf karşıladı. Vakfın sloganı 'Geçmişten geleceğe uzanan el.' Yardım ettikçe birileri de bize yardım ediyor. Çocuklara ulaşıyoruz, gönüllere dokunuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Sivaslıların iftar programına katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Sivaslıların iftar programına katıldı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 zanlı yakal...
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 zanlı yakal...
        Türk Kızılay gönüllüleri yaşlı kadınların hem kapılarını hem gönüllerini ça...
        Türk Kızılay gönüllüleri yaşlı kadınların hem kapılarını hem gönüllerini ça...
        Kayseri'de tarihi güvercinliklerde yemleme kültürü yaşatılıyor
        Kayseri'de tarihi güvercinliklerde yemleme kültürü yaşatılıyor