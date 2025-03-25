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        Erciyes Üniversitesinin akademisyenleri Bilim Kafe'de vatandaşla bir araya gelecek

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisi projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Bilim İletişim Ofisi'nin Bilim Kafe etkinliğinde akademisyenler halkla bir araya gelecek, bilimsel çalışmaları halkın anlayacağı şekilde anlatacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:12
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        Erciyes Üniversitesinin akademisyenleri Bilim Kafe'de vatandaşla bir araya gelecek
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisi projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Bilim İletişim Ofisi'nin Bilim Kafe etkinliğinde akademisyenler halkla bir araya gelecek, bilimsel çalışmaları halkın anlayacağı şekilde anlatacak.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim İletişim Ofisi'nin kuruluşu tamamlanarak faaliyete başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bilimsel çalışmaların kamuoyuna daha etkili şekilde duyurulmasının önemli olduğunu belirtti.

        Üniversitelerin sadece akademik bilgi üretmesinin yetmediğini, bu bilginin toplumla buluşmasının da büyük önem taşıdığını vurgulayan Altun, ofisin akademik araştırmaları ve bilimsel gelişmeleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladığını kaydetti.

        Ofisin üniversitenin araştırmalarını görünür kılacağını belirten Altun, şu bilgileri verdi:

        "Alanında etkin çalışmalar yapmış, bilim insanlarının 'Bilim Kafe' toplantıları ile şehrimizde belirleyeceğimiz belirli noktalarda halkımız ile bir araya gelmelerini sağlayacağız. Aşı geliştirme süreçlerini anlatacak olan Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın nisan ayı içerisinde yapacağı buluşma ile etkinliklerimizi başlatmış olacağız. Bilim Kafe'lerde hocalarımız bilimsel konuları akademik anlatımın ötesine taşıyarak, bir kafede sohbet eder gibi paylaşacaklar. Nanoteknolojiden kuantuma, uzaydan yapay zekaya, tarımın geleceğinden iklim eylemine kadar pek çok konuyu çay, kahve eşliğinde kimsenin yabancı kalmayacağı bir dille anlatacaklar. Böylelikle bilimsel bilgiyi üniversitemiz kampüsünün veya akademik yayınların sınırlarının dışına çıkararak toplumla buluşturmayı ümit ediyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak, bilim ve toplum arasındaki köprüyü güçlendirme vizyonumuzla, bu alanda Türkiye'de öncü üniversitelerden biri olmayı hedefliyoruz. Tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve tüm basın mensuplarımızı bu sürece katkı sağlamaya ve bizimle iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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