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        Melikgazi konut satışının en fazla olduğu 14. ilçe oldu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, konut satışının en fazla olduğu 619 ilçe arasında 14. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:56
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        Melikgazi konut satışının en fazla olduğu 14. ilçe oldu
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, konut satışının en fazla olduğu 619 ilçe arasında 14. sırada yer aldı.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılında en fazla konut satışı yapılan ilçeleri sıraladı.

        Melikgazi'de 2024 yılı içerisinde toplam 13 bin 81 konut satışı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin yaşanabilir bir yaşam merkezi haline gelmesi için özveriyle çalıştıklarını belirtti.

        İlçenin her geçen gün daha cazip bir yaşam merkezi haline gelmesini amaçladıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "TÜİK 2024 yılı verilerinde konut satışının en fazla olduğu ilçeler arasında yer aldık. Bu da yaptığımız çalışmalarımızın doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. İlçemizde alt ve üstyapı çalışmaları, nitelikli yollar, parklar, devasa yeşil alanlar, pazarlar, her yaş kesimine hitap eden sosyal tesisler, kurslar, kütüphaneler, okullar, aile sağlık merkezleri ve daha pek çok hizmeti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Türkiye'ye örnek olan birbirinden güzel hizmetlere imzamızı atıyoruz. Melikgazi'mizde her kesime, her yaşa hitap eden hizmetlerimiz mevcut. Gençlerimiz için okullarımız ve Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, emeklilerimiz için Eski Çınarlar Yaşam Merkezlerimiz, kadınlara özel sosyal tesislerimizle ailede her bireye özel hizmet sağlıyoruz. Tabii Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümdeki başarımız aşikar. İlçemizin 6 farklı bölgesinde kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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