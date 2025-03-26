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        Kayseri'de balkondan düşen kişi öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:13
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        Kayseri'de balkondan düşen kişi öldü
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, A.Ü. (40) Seydilli Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde A.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        A.Ü'nün cenazesi, incelemenin ardından hastane morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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