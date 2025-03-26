Kayseri'de balkondan düşen kişi öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.Ü. (40) Seydilli Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde A.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
A.Ü'nün cenazesi, incelemenin ardından hastane morga kaldırıldı.
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