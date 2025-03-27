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        Kayseri'de zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yaptı

        Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:31
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        Kayseri'de zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yaptı
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        Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların sağlığı için bayramda tüketilen ürünlerin üretim yerleri ve satış noktalarını kontrol etti.

        Tatlı üretimi yapılan yerlerin genel hijyen kurallarına uygunluğu ve fiyat denetimi yapan ekipler, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini sıklaştırdı.

        Ramazan Bayramı'ndan önce vatandaşların sağlığı için denetimlerin artırıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın sağlığı için Ramazan Bayramı öncesi unlu mamulleri ve tatlı üretimi yapan yerler Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce sıkı şekilde denetleniyor. Genel hijyen kuralları açısından sıkıntı görülen yerler hakkında tutanak tanzim edilerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda Denetim ekiplerine bilgi veriliyor. Bütün ekiplerimiz sahada gerekeni yapıyor."

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