Kayseri'de çıkan kavgada bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre M.A.S. (14) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki bir parkta tartışma çıktı.

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