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        Kayseri'de çıkan kavgada bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:20 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:24
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        Kayseri'de çıkan kavgada bıçaklanan çocuk ağır yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre M.A.S. (14) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki bir parkta tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, M.A.S. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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