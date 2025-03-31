MHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
Kayseri'de Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.
Kayseri'de Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.
İl binası önünde düzenlenen törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve partililer katıldı.
Özdemir, Ersoy ve Kalın, partililerle bayramlaştı.
Programa katılan çocuklar ise protokol üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
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