Kayseri'de kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Kayseri'de su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayseri'de su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Becen Mahallesi'nde su kuyusuna yavru köpeğin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Halat yardımıyla su kuyusuna inen itfaiye eri, köpek yavrusunu kovaya koyarak çıkarttı.
Yaralı köpek, tedavi altına alındı.
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