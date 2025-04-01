Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı, trafik denetime katıldı
Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.
Kentte jandarmanın sorumluluk bölgesinde bayram dolayısıyla trafik denetimleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı da Kayseri-Tomarza yolunda gerçekleştirilen denetime katılarak ekiplerden bilgi aldı.
Uygulama sırasında vatandaşların bayramını kutlayan Dedebağı, çocuklara oyuncak hediye edip, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.
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