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        Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı, trafik denetime katıldı

        Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:14
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        Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı, trafik denetime katıldı
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        Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

        Kentte jandarmanın sorumluluk bölgesinde bayram dolayısıyla trafik denetimleri sürüyor.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı da Kayseri-Tomarza yolunda gerçekleştirilen denetime katılarak ekiplerden bilgi aldı.

        Uygulama sırasında vatandaşların bayramını kutlayan Dedebağı, çocuklara oyuncak hediye edip, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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