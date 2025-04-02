Kayseri'de "Mimar Sinan Haftası"nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Kayseri'de "Mimar Sinan Haftası"nda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de doğup büyüyen ve Osmanlı Devleti döneminde inşa ettiği eserlerle mimarlığının ününü dünyanın dört bir yanına ulaştıran Mimar Sinan, düzenlenecek çeşitli programlarla anılacak.

Bu kapsamda, 2-12 Nisan'da atölye çalışmaları, 9 Nisan'da Mimar Sinan'ı anma töreni, fotoğraf sergisi ve Ağırnas gezisi,10 Nisan'da "Sinan’ın Kentinden Mimar Sinan'a Bakmak" paneli, "Mimar Sinan Çağından Günümüze Akan Tınılar" konseri ve sergi, 11 Nisan'da ise "Mimar Sinan'ın İzinde Onur Yılları" plaket töreni düzenlenecek.

Etkinliklere, Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve ÇEKÜL Vakfı destek verecek.