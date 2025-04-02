AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan'dan "boykot" çağrılarına tepki
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına tepki gösterdi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına tepki gösterdi.
Okandan, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'deki zulme karşı aylardır süren boykotlara sessiz kalanların, yerli firmalara karşı ayrıştırıcı bir tutum sergilediğini belirtti.
Milli firmalara destek olacaklarını vurgulayan Okandan, şunları kaydetti:
"Filistin'deki Gazze zulmüne karşı boykot sürecinde sesi çıkmayanlar, şimdi yerli ve milli firmalarımızı hedef alarak bölücülüğe ve ayrıştırmaya neden oluyor. Ancak biz biliyoruz ki milli firmalarımızı asla ve asla boykot etmeyeceğiz, tam tersine destek olacağız. Bugün alışverişimize devam ediyoruz, esnafımızın ve yerli üreticilerimizin yanında duruyoruz."
Okandan, vatandaşı ve esnafı yerli markalara sahip çıkmaya davet ettiğini sözlerine ekledi.
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