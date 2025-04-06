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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:48
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-6" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

        Toplam 148 ekip ve 1014 personelin katıldığı çalışmalarda, 14 bin 764 kişi ve 11 bin 883 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda, 32,61 gram uyuşturucu, 2 tüfek, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 76 fişek ele geçirildi.

        Çalışmalarda, 6 hacizli araç la çalıntı 1 otomobil ve 1 motosiklet ele geçirildi, 16 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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