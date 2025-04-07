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        TAREM'de dördüncü dönem kayıtları sürüyor

        Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) dördüncü dönem kayıtları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:08
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        TAREM'de dördüncü dönem kayıtları sürüyor
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        Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) dördüncü dönem kayıtları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerin devam ettiği merkezde mimari restorasyon ahşap, taş ve demir atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

        Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor.

        Başvuruların 18 Nisan Cuma gününe kadar Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'ne yapılabilecek, eğitimlerin ise 21 Nisan-6 Haziran arasında gerçekleşecek.

        Öte yandan, kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı doğacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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