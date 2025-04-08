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        AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında sanayicilerle buluştu

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firma sahipleri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:13
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında sanayicilerle buluştu
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firma sahipleri ile bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda çevre bilincinin artırılması, atık yönetiminin sürdürülebilir hale getirilmesi ve sanayi tesislerinde çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çopuroğlu, projenin hem çevre hem de ekonomi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, sanayi kuruluşlarının bu süreçte aktif rol alması gerektiğini belirtti.

        Kayserili üreticilerin bu projede örnek teşkil edeceğine yürekten inandığını aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

        “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi', sadece bir çevre hareketi değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatıdır. Bugün Kayseri OSB'de kıymetli sanayicilerimizle bir araya gelerek, bu bilinçle hareket etmenin önemini konuştuk. Kayseri sanayisinin bu noktada örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyorum."

        Firma temsilcileri ise sıfır atık uygulamalarını desteklemeye hazır ve çevreye duyarlı üretim süreçlerine geçiş konusunda işbirliğine açık olduklarını belirtti.

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