Kocasinan Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
Kocasinan Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda 2024 yılı başkanlık faaliyet raporu da görüşüldü.
İlçe genelinde yapılan hizmetler konusunda bilgi veren Çolakbayrakdar, belediyenin hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.
Toplantıda, yapılan oylama ile encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi.
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