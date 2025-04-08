Melikgazi Belediyesine ait 19 daire yeni sahiplerini bekliyor

Melikgazi Belediyesine ait 19 daire açık ihale yoluyla yeni sahiplerini bulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14'ü Kazım Karabekir, 5'i Anbar Mahallesi'nde bulunan dairelere ödeme kolaylığı ile sahip olacak vatandaşlar, peşin ödeme yapmaları halinde yüzde 30 indirim, 12 ay vadeli ödeme yapmaları durumunda yüzde 20 indirim, 24 ay vadeli ödeme yapmaları durumunda ise yüzde 10 indirim imkanından yararlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ihale detayları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşları ev sahibi olmaya davet eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"16 Nisan Çarşamba günü saat 14.30'da yapacağımız ihale ile bankaya müracaat etmenize gerek kalmadan, finans sıkıntısı çekmeden, belediyemizden yüzde 25 peşinat olmak üzere 36 ay vadeli, faizsiz, ÜFE-TÜFE artışı olmadan, sabit fiyat garantisi ile daire sahibi olma imkanınız var. Daha önce yaptığımız ihalelerde çok büyük talepler oldu ve vatandaşlarımızın çok şükür hepsi de memnunlar. Sizler de bu fırsatı kaçırmayın diye ihalemize bekliyoruz. Yeni evlenenler, daire sahibi olmak isteyenler, kira öder gibi daire sahibi olmak isteyenler mutlaka ihalemize katılsınlar. Faizsiz, bankaya müracaat etmenize gerek kalmayan özel projede siz de yerinizi alın inşallah."