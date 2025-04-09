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        Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıyan sürücü yakalandı

        Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıdığı tespit edilen bir sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 00:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:53
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        Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıyan sürücü yakalandı
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        Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıdığı tespit edilen bir sürücü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında durdurdukları bir tırda arama yaptı.

        Tütün tespit köpeğinin de katıldığı çalışmalarda, tırın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 1100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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