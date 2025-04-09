Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıyan sürücü yakalandı
Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıdığı tespit edilen bir sürücü yakalandı.
Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıdığı tespit edilen bir sürücü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında durdurdukları bir tırda arama yaptı.
Tütün tespit köpeğinin de katıldığı çalışmalarda, tırın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 1100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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