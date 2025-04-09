Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon'dan açıklama:

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "ABD'nin yumurta talebi çok olunca, fiyatına bakmaksızın oradaki acil durumu bertaraf etmek için bizden daha fazla yumurta temin edince dengeler altüst oldu ama şu anda her şey dengede. Yüzde 100 yeterliliğimiz var şu anda." dedi.

Afyon, AA muhabirine, piyasada çeşitli isimlerle farklı fiyatlara satılan yumurtayı takip etmenin zor olduğunu belirtti.

Yumurta fiyatlarını değerlendirirken 63-72 gram ağırlığındaki large (Büyük boy) beyaz yumurtayı baz aldıklarını dile getiren Afyon, "3-4 ay önce adedi 4,5 liraya marketlerde satılan bu yumurta şu anda 6,5 lira civarında satılıyor. Bunun da kilogram fiyatı 90 liradır ama piyasada çok afaki fiyatlarda satılan yumurtalar görüyoruz. Bunları incelediğimiz zaman alternatif üretim metotlu, farklı sıfatlarla paketlenmiş yumurtalar olduğunu görüyoruz. Bu yumurtaların halkımızın yüzde 70'inin tükettiği yumurtayı temsil etmediğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Tüketicilerin bilinçli şekilde marketlerden doğru ürüne doğru fiyatı vererek alışveriş yapmalarını öneren Afyon, yumurta fiyatlarının tarih boyunca kesinlikle maliyet olarak belirlenmediğini, serbest piyasa ekonomisinde yumurta üreticisinin çok zarar ettiği dönemler de olduğunu kaydetti.

Afyon, şöyle devam etti: "Ramazan öncesinde dünyada çeşitli ülkelerin kuş gribinden kaynaklı yumurta talebi vardı. Bizim 2024 yılında yaşadığımız bölgesel kuş gribinden kaynaklı bir miktar üretim kaybımız oldu. İhracat, ramazan hareketliliği derken bir domino etkisiyle fiyat artışına girildi. Şu anda ramazan hareketliliği geçti. Dünyadan gelen yumurta taleplerine karşılık devletimizin tüketici lehine getirdiği fon kesintisi kilograma 1,5 dolar uygulandı. Kış aylarından çıktığımız şu günlerde tüketicinin kahvaltı alışkanlığından dolayı tüketim biraz yavaşlar. İhracatımızı zaten tüketici lehine hafiflettik. Üretim kaybı olan hayvanlarımızı da tekrar sürü halinde gençleştirerek yeni üretime olanak sağladık. Fiyatların yüksek olmayacağını düşünüyoruz." - Türkiye yumurta temininde en güvenilir ülke Kuş gribi yaşayan ülkelerin yumurta temini konusunda en güvenilir ülke olarak Türkiye'yi tercih ettiklerini belirten Afyon, Türkiye'nin yumurta ihracatında ilk 3'te, üretimde ilk 10'da yer aldığını aktardı. Türkiye'nin yumurtada iç piyasada yeterlilikte yüzde 136'lara ulaştığı dönemler olduğunu anlatan Afyon, şunları kaydetti: