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        Kayserispor'da teknik direktör Jakirovic vefutbolculardan "maça davet" videosu

        Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile futbolcular, taraftarlarını Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları maça davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:34
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        Kayserispor'da teknik direktör Jakirovic vefutbolculardan "maça davet" videosu
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        Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile futbolcular, taraftarlarını Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları maça davet etti.

        Jakirovic ile futbolcular, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

        Jakirovic, "Tüm taraftarlarımızı Kasımpaşa maçına davet ediyoruz." ifadeleriyle taraftarları stadyuma çağırdı.

        Futbolculardan Ali Karimi, "Şehrin kalbinde buluşalım." ifadelerini kullandı.

        Joseph Attamah ise "Sahadaki en büyük gücümüz sizin desteğiniz olacak. Bizi desteklemeye devam edin." derken, Duckens Nazon ise "Haydi Kayseri, maça" çağırısında bulundu.

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