Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Talas ve Kocasinan ilçelerinin Beyazşehir ile İldem bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.
Tarihi Yaman Dede Camisi'nin bulunduğu Talas'ta, karın ardından güzel görüntü oluştu.
Meteorolojik verilere göre, kentte kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.
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