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        Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:47
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        Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Talas ve Kocasinan ilçelerinin Beyazşehir ile İldem bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

        Tarihi Yaman Dede Camisi'nin bulunduğu Talas'ta, karın ardından güzel görüntü oluştu.

        Meteorolojik verilere göre, kentte kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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