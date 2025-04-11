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        ERÜ'de "İletişim Zirvesi 2025" kapsamında panel düzenlendi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Radyo Televizyon ve Sinema Kulübü tarafından düzenlenen "İletişim Zirvesi 2025" kapsamında "Yüzlerde Anadolu Kişisel Fotoğraf Sergisi" ve "Amfilerden Setlere Yönetmenlik" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:28
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        ERÜ'de "İletişim Zirvesi 2025" kapsamında panel düzenlendi
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Radyo Televizyon ve Sinema Kulübü tarafından düzenlenen "İletişim Zirvesi 2025" kapsamında "Yüzlerde Anadolu Kişisel Fotoğraf Sergisi" ve "Amfilerden Setlere Yönetmenlik" paneli düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Panelin açılışında konuşan Altun, öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliklere önem verdiklerini ifade etti.

        İletişim zirvesinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Altun, şunları kaydetti:

        "Özellikle öğrenci kulüplerimizle bir araya geliyorum. Onlarla çeşitli ortamlarda sohbetlerimiz oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının da her daim bu programlarda yanımızda olması ayrı bir güzellik. Üniversite hayatı sadece eğitimin alındığı bir süreç değildir. Mutlaka bireyin kendi çevresine duyarlı olması, sosyal bir süreçlere de açık olması bence kaçınılmazdır."

        İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Önürmen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Yönetmen Ömer Baykul tarafından öğrencilere meslek hayatlarındaki kariyer planlamaları hakkında bilgi verildi.

        Etkinlikte, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Küratör Doç. Dr. Mehmet Köprü ve Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun Bağcı tarafından hazırlanan "Yüzlerde Anadolu Kişisel Fotoğraf Sergisi"nin açılışı da yapıldı.

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