        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayak keyfi başlayan Erciyes'te, sezonun resmi açılışı yapıldı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sezonun resmi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:21 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:21
        Kayak keyfi başlayan Erciyes'te, sezonun resmi açılışı yapıldı
        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sezonun resmi açılışı gerçekleştirildi.

        Tekir Kapı'da düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes AŞ yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

        Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Erciyes'te sezonun 2 gün önce açıldığını, bugün de resmi açılışını yaptıklarını söyledi.

        Sezonu bir an önce açmak için ​​​​​​​154 kar ünitesiyle 250 bin ton suni kar ürettiklerini belirten Büyükkılıç, "Erciyes, Kayseri turizminin amiral gemisidir. Bu kayak merkezinin yanına eklediğimiz Yüksek İrtifa Merkezi ile Erciyes'in değerine değer katmış olduk. Avrupa spor başkenti ünvanına sahip ve dünya spor şehri başvurusunu yapmış olan Kayseri'nin en önemli değerlerinden birisi de Erciyes'tir." dedi.

        Perşembe günü açılan Tekir Kapı 13 numaralı pistin ardından, bugün de Develi ve Hacılar Kapı'da bazı pistler kayakseverleri ağırlamaya başladı.

        Kayakseverler, ilk hafta sonu olmasına rağmen pistleri doldurdu. Çocuklarıyla kayak merkezine gelen bazı vatandaşlar ise kızak alanında keyifli anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

