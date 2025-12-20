Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hayırsever Tacir ailesinden İl Sağlık Müdürü Erşan'a ziyaret

        Kayseri'de sağlık alanında destekleri bulunan hayırseverler Rubbiye, Nermin ve Adeviye Tacir, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:49 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayırsever Tacir ailesinden İl Sağlık Müdürü Erşan'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de sağlık alanında destekleri bulunan hayırseverler Rubbiye, Nermin ve Adeviye Tacir, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tacir ailesi, Erşan'a ziyarette bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erşan, Tacir ailesinin destekleriyle kente kısa sürede 6 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırıldığını belirterek, aileye teşekkür etti.

        Hayırsever Tacir ailesi de insan hayatına dokunan önemli bir hizmete vesile olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

        Aile, daha sonra Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nu ziyaret ederek, görevli sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri Süper Amatör Küme'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
        Kayseri Süper Amatör Küme'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
        Kayseri Ülküspor 3 puana odaklandı
        Kayseri Ülküspor 3 puana odaklandı
        MHP'li Ersoy: "Emekliye ayrılmış vatandaşlarımızın refahını sağlamak, bizle...
        MHP'li Ersoy: "Emekliye ayrılmış vatandaşlarımızın refahını sağlamak, bizle...
        5 yıldır evden çıkamayan 300 kiloya ulaşan fil hastasının hayali; eşiyle ko...
        5 yıldır evden çıkamayan 300 kiloya ulaşan fil hastasının hayali; eşiyle ko...
        Otomobil ile midibüs çarpıştı: 10 yaralı
        Otomobil ile midibüs çarpıştı: 10 yaralı
        Kayseri'ye yerleşen yabancılar, Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kursların...
        Kayseri'ye yerleşen yabancılar, Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kursların...