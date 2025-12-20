Hayırsever Tacir ailesinden İl Sağlık Müdürü Erşan'a ziyaret

Aile, daha sonra Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nu ziyaret ederek, görevli sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Hayırsever Tacir ailesi de insan hayatına dokunan önemli bir hizmete vesile olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tacir ailesi, Erşan'a ziyarette bulundu.

Kayseri'de sağlık alanında destekleri bulunan hayırseverler Rubbiye, Nermin ve Adeviye Tacir, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.