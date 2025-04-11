Hacılar'a yaşam alanı ve ticaret merkezi kazandırılıyor

Hacılar Belediyesi, 4 blok konut ve toplam kapalı alanı 6 bin metrekare olan 46 dükkan ve ofisin yer alacağı yeni proje için çalışmalar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar'da 18 Mart'ta gerçekleştirilen ve toplam 9 firmanın katıldığı ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılırken, inşaat süreci de resmi olarak başlatıldı.

Projenin tamamlanma süresi, yer tesliminden itibaren 400 gün olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin daha modern iş merkezlerine ve çağdaş yaşam alanlarına sahip olması için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Projeyle hem vatandaşların konforlu yaşam alanlarına kavuşmasını hem de ticari hayatın canlanmasını hedeflediklerini ifade eden Özdoğan, projeyi en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı planladıklarını kaydetti.