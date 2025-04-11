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        Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:08 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:10
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        Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı. Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

        Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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