Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan 90 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 90 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış boyunca kent merkezi ve kırsalda karla mücadele çalışmalarını etkin ve başarılı bir şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi, nisan ayında kent merkezi ve kırsal kesimde etkili olan kar yağışında karla kapanan yollarda çalışma gerçekleştirdi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin gece boyu süren hummalı çalışmaları neticesinde kırsalda karla kaplı mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Ekipler, nisan ayında bastıran yoğun yağış sonrasında Sarız'da 18, Pınarbaşı'da 32, Yahyalı'da 8, Bünyan'da 8, Tomarza'da 22 ve Talas ilçesinde 2 olmak üzere toplamda 90 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Öte yandan ekipler, bölgesel tipi nedeniyle kapanan yollara müdahale etmeyi sürdürüyor.