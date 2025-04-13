Kayseri'deki tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

Öte yandan tarihi camiye gelen şüphelinin, yardım için toplanan paraların bulunduğu çelik kasayı demir çubukla açmaya çalışması ve durumu fark eden güvenlik görevlisi F.T'nin müdahalesi ile olay yerinden kaçması caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görevlinin bir süre tartıştığı ve yakalamaya çalıştığı şüpheli olay yerinden kaçtı.

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