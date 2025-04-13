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        Kayseri'deki tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

        Kayseri'de tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:48
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        Kayseri'deki tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
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        Kayseri'de tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Melikgazi ilçesindeki tarihi Cami Kebir'e gelen H.G. (28), yardım için toplanan çelik kasadaki paraları alma girişiminde bulundu.

        Kasayı demir çubukla açmaya çalışan zanlı, güvenlik görevlisi F.T'nin gelmesiyle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

        Görevlinin bir süre tartıştığı ve yakalamaya çalıştığı şüpheli olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan zanlıyı Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı.

        Gözaltına alınan H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan tarihi camiye gelen şüphelinin, yardım için toplanan paraların bulunduğu çelik kasayı demir çubukla açmaya çalışması ve durumu fark eden güvenlik görevlisi F.T'nin müdahalesi ile olay yerinden kaçması caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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