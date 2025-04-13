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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'de partisinin kongresinde konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Tüm dünya bir şeyler yapabilmek için daha ne kadar insanın ölmesini bekliyor?" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:44
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'de partisinin kongresinde konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Tüm dünya bir şeyler yapabilmek için daha ne kadar insanın ölmesini bekliyor?" dedi.

        Arıkan, partisince Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, partilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini anlatan Arıkan, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri insanlık dramı yaşandığını söyledi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 55 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Arıkan, katledilenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

        200 binden fazla kayıp olduğuna dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

        "Ateşkes ilan edildikten bugüne kadar bile tam 1391 Gazzeli şehit edilmiştir. Bayram sabahı 13'ü çocuk 33 mazlum katledildi. O 13 çocuğun üzerinde bayramlıkları vardı. O çocukların bayramlıkları kefenleri oldu. Bunlar birer rakam değil, bunlar birer insan, anne, baba, evlat. Buradan soruyorum, bundan daha vahşi bir soykırım olur mu Allah aşkına? Bundan daha net bir savaş suçu olur mu? Tüm dünya bir şeyler yapabilmek için daha ne kadar insanın ölmesini bekliyor?"

        Arıkan, Gazze alev alev yanarken konuşanı susturan herkesin zulmün ortağı olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin bölgenin lideri olarak masaya yumruğunu vurması gerektiğini vurgulayan Arıkan, bu gidişata son verilmesi gerektiğini kaydetti.

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in de katıldığı kongrede, tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Erdal Altun yeniden Saadet Partisi İl Başkanlığına seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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