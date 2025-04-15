Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel şenlik ve koşu düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çocuk kitap fuarı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin büyük etkinlik alanı 18-27 Nisan'da 10.00-18.00 saatleri arasında her yaştan çocuğa hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuk kitap fuarında zengin içeriklerin yanı sıra Spor AŞ'nin hazırladığı aktiviteler yer alacak.

Program, çocukları hem eğlendirecek hem de sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini teşvik edecek.

Öte yandan çocuk koşusu da 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak.