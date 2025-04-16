Kayseri Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine destekte bulunacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sümer Spor Kompleksi'nde düzenlenecek törende, belediye tarafından çeşitli spor dallarına yönelik toplam 2 milyon 827 bin 350 lira maliyetle dijital antrenör şortu, eşofman takımı, forma takımı, müsabaka çorabı, futbol topu, spor ayakkabı, dişlik, bandaj ve boks eldiveni gibi spor malzemesi desteği sağlanacak.

Tören, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımı ile yarın saat 17.00'de yapılacak.