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        Kayseri'de aynı camiden üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 4 kişi yakalandı

        Kayseri'de aynı camiden üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 00:46 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:46
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        Kayseri'de aynı camiden üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 4 kişi yakalandı
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        Kayseri'de aynı camiden üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir camiden yapılan 3 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, camiden elektronik eşya çaldıkları belirlenen yaşı küçük 3 çocuk ile malzemeleri satın aldığı tespit edilen Y.T'yi (39) gözaltına aldı.

        Ele geçirilen elektronik eşyaların camiye teslim edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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