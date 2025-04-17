Kayseri'de aynı camiden üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir camiden yapılan 3 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de aynı camiden üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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