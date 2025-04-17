Kayseri'de aynı camiden üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 4 kişi yakalandı
Kayseri'de aynı camiden üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de aynı camiden üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir camiden yapılan 3 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, camiden elektronik eşya çaldıkları belirlenen yaşı küçük 3 çocuk ile malzemeleri satın aldığı tespit edilen Y.T'yi (39) gözaltına aldı.
Ele geçirilen elektronik eşyaların camiye teslim edildiği öğrenildi.
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