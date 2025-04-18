Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesince amatör spor kulüplerine 2 milyon 827 bin liralık spor malzemesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal ve amatör spor kulüpleri yöneticileri ile futbolcular katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin sporcu dostu ve sporun merkezi olmasını amaçladıklarını belirterek, 2024 yılında Avrupa Spor Şehri olarak altın madalya aldıklarını ifade etti.

Gençlerin ve sporun her zaman yanında olacaklarını kaydeden Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri'deki yerel yöneticiler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ marifetiyle her alanda çalışmalar yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, Kayserispor'un kent için önemli bir değer olduğunu belirterek sarı kırmızılı ekibe İstanbul'daki Fenerbahçe maçında başarı temennisinde bulundu.