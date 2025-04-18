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        Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince amatör spor kulüplerine 2 milyon 827 bin liralık spor malzemesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:57
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        Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince amatör spor kulüplerine 2 milyon 827 bin liralık spor malzemesi dağıtıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal ve amatör spor kulüpleri yöneticileri ile futbolcular katıldı.

        Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin sporcu dostu ve sporun merkezi olmasını amaçladıklarını belirterek, 2024 yılında Avrupa Spor Şehri olarak altın madalya aldıklarını ifade etti.

        Gençlerin ve sporun her zaman yanında olacaklarını kaydeden Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri'deki yerel yöneticiler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ marifetiyle her alanda çalışmalar yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, Kayserispor'un kent için önemli bir değer olduğunu belirterek sarı kırmızılı ekibe İstanbul'daki Fenerbahçe maçında başarı temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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